Cristiano rejoint Jordan et Lebron dans un contrat d’un billion de dollars que Messi ne pourra jamais égaler

Lionel Messi a été dépassé par Cristiano Ronaldo dans un contrat de plusieurs millions de dollars.

L’un des plus grands joueurs de l’histoire du football mondial pour tous les records qu’il a réussi à battre et à établir, Cristiano Ronaldo, a réussi à revenir dans l’histoire et à se classer parmi les meilleurs athlètes du monde. La partie sportive est évidente, mais la partie économique est un différentiel qui le rend bien meilleur que son rival, Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo a non seulement réalisé tout ce qu’il a entrepris dans le sport, mais en dehors des tribunaux, il est un expert en matière de revenus. Il a plusieurs entreprises dont son hôtel, un musée, une marque de vêtements, une marque de parfum, il est actionnaire de certaines marques et facture également des milliers de dollars pour prêter son visage à différents types de marques.

D’un côté, nous avons Cristiano Ronaldo, un expert en matière de revenus. D’un autre côté, on a Lionel Messi, qui a un profil beaucoup plus bas, bien qu’il participe également à plusieurs publicités, c’est plus parce que les marques le recherchent que sur l’initiative de la star du FC Barcelone, l’Argentin préfère tout gagner seul sur le champ.

Cristiano Ronaldo est récemment devenu le troisième athlète de l’histoire à signer un contrat à vie avec l’une des marques de sport les plus célèbres au monde, Nike, ce que seuls Michael Jordan et Lebron James, deux des plus grandes légendes des États-Unis ont réussi à faire.

Ni Lionel Messi ni Michael Phelps, considérés comme les meilleurs dans chacun de leurs sports, n’ont réussi à avoir un contrat à vie d’un milliard de dollars, ce luxe n’est autorisé que par les joueurs qui profitent et exploitent pleinement leur image pour ne pas avoir se soucier de l’argent à nouveau.