Covid : l’état de santé du président algérien Tebboune s’améliore

L’état de santé du président algérien Abdelmadjid Tebboune, infecté par le nouveau coronavirus et hospitalisé en Allemagne, est «en constante amélioration», a annoncé ce dimanche la présidence algérienne dans un communiqué. Abdelmadjid Tebboune, âgé de 74 ans et gros fumeur, est soigné dans un hôpital spécialisé allemand depuis le 28 octobre.

Le président «est en passe d’achever son traitement dans le cadre du protocole sanitaire, et son état de santé est en constante amélioration», peut-on lire dans le communiqué.

Abdelmadjid Tebboune avait été transféré en urgence en Allemagne, après l’annonce de cas suspects de Covid-19 dans son entourage proche. Il s’était placé en isolement quelques jours plus tôt.

À son arrivée en Allemagne, il a été aussitôt admis dans «l’un des plus grands hôpitaux spécialisés» du pays pour subir des «examens médicaux approfondis», selon la présidence qui n’a pas donné davantage de détails.

Dans un second message diffusé ce dimanche soir par la présidence, Abdelmadjid Tebboune lui-même a adressé «ses vifs remerciements au peuple pour l’intérêt qu’il porte à l’évolution de son état de santé et pour son union autour de son président», ajoutant «apprécie(r) hautement les prières et les vœux sincères de prompt rétablissement».

Dans cette première intervention publique depuis son transfert en Allemagne, le président a tenu à «rassurer le peuple algérien qui attend son retour au pays», affirmant «que son état de santé s’améliore».

Il a également remercié les dirigeants, chefs d’État et de gouvernement pour leurs vœux de rétablissement. Son hospitalisation à l’étranger a empêché Abdelmadjid Tebboune de prendre part ce dimanche dernier au référendum sur une révision constitutionnelle – un des projets phares du président algérien -, un scrutin marqué par une abstention record dans l’histoire de l’Algérie et un désaveu massif du régime.

Avec AFP