Covid-19 : triste nouvelle pour Mohamed Salah !

La Fédération Béninoise de Football vient d’annoncer la bonne nouvelle. Tous les joueurs rassemblés pour affronter Lesotho ce 14 novembre sont négatifs au coronavirus.

À l’issue de la troisième journée où les Écureuils se mesureront aux crocodiles, un test de dépistage au coronavirus a été effectué.

Les résultats du test sont tombés ce vendredi, veille de la rencontre et révèle que les 23 joueurs béninois et les membres du staff sont tous négatifs au covid-19. Une bonne nouvelle de plus qui peut motiver !