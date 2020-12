COVID-19 : le Premier ministre luxembourgeois isolé après le sommet de l’UE avec Macron

Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel s’est isolé jeudi en attendant les résultats d’un test Covid-19 après avoir assisté à un sommet la semaine dernière avec des dirigeants de l’UE, dont le président français Emmanuel Macron.

Le dirigeant français a été testé positif au virus et plusieurs politiciens de l’UE ont annoncé qu’ils passaient des tests ou étaient mis en quarantaine, mais Bettel a directement lié son déménagement à la réunion du 10 au 11 décembre à Bruxelles.

«Suite à notre participation au Conseil européen (sommet), j’ai décidé par mesure de précaution de me mettre en auto-quarantaine jusqu’à ce que je reçoive le résultat de mon test», a tweeté Bettel. «Je ne présente aucun symptôme et je continue d’exercer pleinement mes tâches et mes fonctions.»

Auparavant, le Premier ministre belge Alexander De Croo avait tweeté qu’il avait lui aussi passé un test et s’était isolé après avoir rencontré Macron jeudi dernier.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, qui était également à la réunion, et le président du Conseil européen, Charles Michel, hôte du sommet, ont déclaré qu’ils prenaient des précautions après avoir rencontré Macron à Paris lundi.

Si l’infection de Macron remonte au sommet de la semaine dernière, cela pourrait avoir des implications pour les représentants des 27 États membres de l’UE, qui ont tenu 20 heures de pourparlers à Bruxelles dans le cadre des directives de distanciation sociale.

La plupart des États membres étaient représentés par des chefs d’État ou de gouvernement, mais le Premier ministre estonien Juri Ratas était déjà en quarantaine et était représenté par son homologue letton Krisjanis Karis.

