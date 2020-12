Covid-19 : la situation «se dégrade» en Suisse

La situation sanitaire se dégrade fortement en Suisse, avec une évolution exponentielle du nombre de cas de Covid-19, a averti la présidente suisse, annonçant un nouveau train de mesures sur lesquelles les cantons doivent se prononcer.

Si les cantons donnent leur feu vert, à compter du 12 décembre et jusqu’au 20 janvier, les établissements de restauration, les magasins et les marchés, les installations de loisirs et de sports devront fermer leurs portes à 19 heures et rester fermés le dimanche.

«La situation pandémique se dégrade, c’est pourquoi le Conseil fédéral a décidé de se réunir aujourd’hui pour une réunion extraordinaire», a déclaré aux journalistes la présidente suisse Simonetta Sommaruga, à l’issue de la séance.

«Le nombre de contagions augmente de manière exponentielle. Cela signifie que cela va trop vite et de manière beaucoup trop forte», a-t-elle ajouté. Plus de 5000 personnes sont décédées du coronavirus en Suisse, où plus de 357.000 cas ont été recensés.

Le gouvernement entend, si les cantons sont d’accord, prendre d’autres mesures à compter du 12 décembre. Les réunions privées seront limitées à 5 personnes issues de seulement deux foyers, avec toutefois une exception : 10 personnes seront autorisées pour les fêtes du 24 au 26 décembre ainsi que pour le 31 décembre.

Seront interdites les manifestations publiques, à l’exception des fêtes religieuses et des assemblées législatives, ainsi que toutes les activités culturelles (également dans le cadre scolaire) et événements professionnels avec public.

Si la situation venait à empirer encore, le Conseil fédéral entend prendre des mesures supplémentaires lors de sa séance du 18 décembre, avec par exemple la fermeture des établissements de restauration et des magasins.

La Suisse a été touchée de plein fouet par la deuxième vague, en particulier dans les régions francophones de l’ouest, qui ont enregistré des incidences record en Europe.

Avec AFP