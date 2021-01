Covid-19 : Joe Biden recevra lundi la deuxième dose du vaccin

S’asseoir à la même table que Ronaldo et Messi ? Cette fameuse question à trou refait surface. Elle avait poussé Griezmann dans une grande critique en 2018 qui l’avait mal abordé, mais lorsqu’elle a été posée au Polonais par France Football, Lewandowski a répondu intelligemment et faire rire la toile.

«Messi et Ronaldo sont assis à la même table, au sommet, depuis très longtemps, et c’est ce qui les rend incomparables. Donc, pour répondre à votre question, je ne m’imagine pas à côté d’eux de ce point de vue-là. Après, si vous prenez les chiffres de cette année et même des précédentes, je crois que je suis plutôt pas mal en termes de rendement et de buts marqués. À défaut d’être à la même table que Messi et Ronaldo, je pense que je peux les inviter à manger à la mienne (rires)», a lâché le meilleur joueur The Best 2020.