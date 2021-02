Covid-19 en France : 334 morts en 24 heures, le nombre de patients hospitalisés en hausse

L’épidémie de coronavirus persiste en France, où 4646 nouveaux cas ont été détectés ces dernières 24 heures, un chiffre faible en raison de la fermeture des laboratoires le week-end.

Au total, 3.609.825 personnes ont été diagnostiquées positives depuis l’apparition de l’épidémie dans l’Hexagone, selon le dernier bilan du ministère de la Santé publié ce lundi 22 février. Le taux de positivité des tests s’élève à 6,4%.

Au total, 25.831 patients avec un diagnostic de Covid-19 sont hospitalisés, soit 367 de plus que la veille, avec 1529 nouvelles hospitalisations en 24 heures. 3407 malades du Covid-19 sont actuellement en réanimation, et ces services qui prennent en charge les formes les plus graves ont enregistré 274 nouvelles admissions en 24 heures.

Il faut remonter au 3 décembre pour retrouver un nombre équivalent de patients dans ces services. La France était alors en phase descendante de la deuxième vague de l’épidémie, qui avait connu un pic à 4.903 malades en réanimation le 16 novembre. Ce nombre était retombé à 2.573 le 7 janvier et remonte régulièrement depuis.

334 malades du Covid-19 sont décédés à l’hôpital. 84.639 morts sont à déplorer depuis janvier 2020. 1.161.983 personnes sont désormais vaccinées contre le Covid-19 (après deux injections), selon des chiffres arrêtés samedi, et 2.564.530 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin.

La courbe des patients admis en réanimation, ce lundi 22 février. Ministère de la Santé.

Avec AFP