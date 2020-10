Covid-19 : Clara Morgane viole le couvre-feu en France?

Les deux étoiles musicales ivoiriennes Sly de Sly et Josey Priscille sont bien souvent comparées. Gêné par cette courente comparaison, elle explique le pourquoi.

Depuis quelques années, les deux étoiles musicales ivoiriennes Sly de Sly et Josey Priscille font objet de comparaison sur le toile et dans leur vie quotidienne. Selon le grand public et plusieurs observateurs, les deux belles dames ont de grandes similitudes autant au niveau physique que musical.

Elles sont belles, dégagent un charisme fou et sont dotées d’un talent musical hors pair. Cependant, bien qu’appréciant véritablement sa cadette, Sly de Sly n’est plus très à l’aise avec cette ressemblance qui leur ait prêtée.

«Au début tu prend ça au feeling, tu te dis que c’est la Côte d’Ivoire qui gagne. Aujourd’hui ça me déplaît qu’on nous compare. Ça me déplaît parce que je suis une artiste. Et en tant qu’artiste, tu as envie qu’on te reconnaisse pour ce que tu es et non pour ta ressemblance avec quelqu’un.

En quoi cela m’avantage de ressembler à Josey ? En rien. Il y’a Sly et il y’a Josey», a-t-elle argumenté, sereine dans l’émission Peopl’emik diffusé ce jour sur la 3. Espérons qu’elle soi entendue et comprise.