Covid-19 : Céline Dion reporte sa tournée européenne en 2022 dans l’attente des vaccins

L’attaquant de Manchester City a eu une longue et profonde histoire avec l’une des filles de la légende du football. Tout le monde ne le sait pas.

Beaucoup de gens savent que Sergio Aguero est l’un des meilleurs attaquants du monde. Argentin de 32 ans, il est sur le point de terminer une décennie entière à jouer pour Manchester City en Premier League anglaise et à devenir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du club. En fait, il est leur meilleur buteur de tous les temps. Mais il y a une histoire inconnue qui le lie à Diego Maradona.

Diego Maradona était marié avec Claudia Villafañe, amicalement appelée «La Claudia» («La Claudia») par la plupart des fans en Argentine.

À la fin des années 1980, alors qu’il jouait à Naples à son meilleur, ils ont donné naissance à leurs deux filles: Dalma en avril 1987 et Giannina Maradona en mai 1989. La plus jeune s’est impliquée plus tard avec Sergio Agüero.

Ils ont commencé à sortir en 2008, après qu’Agüero ait remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques de 2008 à Pékin. L’attaquant argentin jouait aux côtés de Lionel Messi, Javier Mascherano et Juan Román Riquelme entre autres.

Diego Maradona a assisté au tournoi et est resté très proche en soutenant l’équipe de football, ainsi que les équipes de basketball et de hockey, et de nombreux autres athlètes de son pays.

L’année qui a suivi leur sortie, Sergio Agüero et Giannina Maradona ont donné naissance à Benjamin Agüero Maradona, qui a maintenant 12 ans.

Dans quelques années, il pourrait déjà jouer en Premier League ou en Liga. Le garçon est condamné à la pression après avoir été fils de Sergio Agüero et petit-fils de Diego Maradona.