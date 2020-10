Covid-19 au Bénin : Artistes musiciens et chanteurs ont des sorts divers

Les artistes chanteurs, musiciens et autres instrumentistes sont en chômage technique. Que ce soit sur scène ou dans les ateliers et cours de maison, la peur du coronavirus a tout paralysé.

«On ne joue plus. On profite de ce temps pour faire des répétitions et travailler sur d’autres répertoires. Mais on ne s’exprime plus sur scène. De même, les cours de musique que nous donnons à domicile sont aux arrêts. Donc nous attendons», témoigne Alain Assogba, musicien percussionniste à Cotonou.

Du côté des responsables de lieux culturels et artistiques, c’est le même son de cloche. Les mesures préventives du coronavirus ont rendu les activités rares, comme le témoigne Gratien Migan, promoteur d’un espace culturel à Cotonou.

«Il n’y a que le restaurant qui fonctionne ici. Il y a à peine deux ou trois personnes qui viennent manger chaque jour et c’est parce que ceux-là sont des proches à moi. C’est comme si on avait fermé. Comment faire face à mes obligations ? C’est la question qui me taraude l’esprit», a-t-il fait remarquer.