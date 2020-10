Couple Eudoxie Yao et Grand P: « une histoire d’amour purement virtuelle»

Depuis peu, sur la toile, on a d’yeux que pour le couple Eudoxie et Grand P. Pourtant, ce n’est qu’un couple virtuel qui a assez manipuler les internautes.

La prétendue histoire d’amour entre l’ivoirienne star du Web Eudoxie Yao et l’artiste chanteur Guinéen Grand P était une sorte de «Buzz amusant» pour l’audience des deux acteurs de circonstances.

Un buzz qui a vraiment pris et de la Côte d’Ivoire à la Guinée Conakry en passant par toutes les autres capitales du continent et même bien au delà dans la presse occidentale, ce couple atypique ne passe pas inaperçu.

La Go «bobaraba» comme elle se fait appeler est un femme à la corpulence très loin au dessus de la moyenne des femmes qu’on a pour habitude de voir. Un véritable mastodonte à côté de Grand P qui est plus ‘ Petit ‘ que Grand et qui n’a de ‘ Grand ‘ que son pseudonyme. Et c’est visiblement cette grande différence au niveau de la morphologie des deux ‘amoureux de circonstance’ qui a séduit le public qui en réalité n’est pas dupe.

Le couple a rapidement été plébiscité par les internautes qui les couvrent de commentaires positifs et de ‘ Likes ‘. Ils deviennent très rapidement une attraction sur les réseaux sociaux.

Mais ce qui devient inquiétant c’est de voir que Eudoxie Yao et Grand P n’arrivent plus à sortir de leur «film» en croyant peut-être que les internautes sont suffisamment idiots pour penser que toutes cette comédie est la réalité.

Oui ils espèrent surfer encore longtemps sur ce buzz et cela est légitime pour des acteurs des réseaux sociaux. Mais là où cela devient lassant et même énervant, c’est de les voir prendre un peu trop ce rôle au sérieux. C’est le cas surtout pour Eudoxie Yao qui tente de profiter au maximum de cette situation.

Sauf que si le staff de Grand P ne fait pas attention, celui ci finira par croire en cette comédie médiatique en pensant que Eudoxie Yao l’aime vraiment et surtout qu’elle est sa femme. Chose qui ne risque pas d’arriver. Sa désillusion risque d’être une catastrophe à la fin de ce cirque monté de toutes pièces.

En tout cas, le couple n’existe que virtuellement.