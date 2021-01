Coupe du roi : voici le Xl officiel du Barça

Après la débâcle reçue de l’Athletic Bilbao à la finale de la Supercoupe d’Espagne, le FC Barcelone revient sur le podium ce jeudi contre Cornella en coupe du roi à 21h. Voici la composition officielle de Ronald Koeman.

Ce soir, le FC Barcelone fera sans Lionel Messi, suspendu pour deux matches après sa scène horrible de la finale de la Supercoupe d’Espagne. Koeman a dû fait appel à Braithwaite.

Ousmane Dembélé malgré sa prestation remarquable le dimanche passé est remplacé ce soir par Trincao sur le flanc droit.

Dans l’entrejeu, on remarque la présence d’une jeune pépite Ilaix Moriba, 18 ans, qui fait ses débuts à Barcelone contre Cornella lors de la Copa del Rey ce soir au milieu de terrain aux côtés de Riqui Puig et Pjanic.‌‌

En défense, Junior prend la place de Jordi Alba et Mingueza dans l’arrière gauche assure les responsabilités de Dest blessé. Neto dans les buts et Clément Lenglet porte le brassard de capitaine à cause de l’absence des autres cadres.