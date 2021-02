Coupe du Roi : Séville sèche le Barça dans son fief !

Le Stade Brestois 29 a validé ce mercredi son ticket pour les huitièmes de finale de la coupe de France après avoir battu l’équipe de Rodez (2-1).

À l’entame de match, les Brestois ont été surpris sur un but de Dembélé. Après une perte de balle au milieu de terrain, le joueur de Rodez ,lancé, enclenche une frappe imparable aux 20m contre le portier Brestois qui n’a pu rien faire (0-1, 16e).

Mais à quelques minutes de la pause, stade Brestois égalise et prend l’avantage. En premier, c’est l’attaquant béninois qui égalise le but avec un super retourné acrobatique (1-1, 34e). Ensuite, deux minutes plus tard, Douaron double la mise (2-1,36e). Un score que Steve Mounié et les siens vont conserver jusqu’à la fin pour valider leur billet.