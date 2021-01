Coupe du Roi : Réal Madrid éliminé par un club de la 3e division

Le géant Réal Madrid a encore sombré ce soir. Il s’est vu éliminé de la Coupe du Roi par Alcoyano dans les prolongations (2-1).

Et pourtant, c’était eux qui avaient pris premièrement l’avantage grâce à un but de Eder Militao (45e). Les madrilènes se croyaient debout quand après la pause, Alcoyano

égalise le score et plonge les supporters merengues dans la tergiversation.

Le score nul (1-1) conduira les deux clubs espagnols dans les 30 minutes de la prolongation. C’est dans ce dernier virage que la maison blanche s’est écroulée. Le Réal Madrid encaisse allègrement un second but à la 115e minute marqué par Juanan.

Sans Sergio Ramos, sans Carvajal et autres cadres, le Réal Madrid s’est vu éliminé sans le moindre souci. Il enregistre ainsi, une deuxième défaite consécutives après celle de l’Athletic Bilbao en Supercoupe d’Espagne. Triste soirée !