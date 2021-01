Coupe du Roi : Barça se qualifie malgré la frustration !

Ce mercredi soir, le club catalan affrontait le Rayo Vallecano pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Les hommes de Koeman ont fait le minimum en gagnant le match (1-2).

Les pensionnaires de la deuxième division ont d’abord fait peur à Messi et les siens. Álvaro García, fraîchement rentré en jeu, déposait littéralement Clément Lenglet dans la surface. Son centre, mal repoussé par Neto, arrivait dans les pieds de Fran Garcia qui n’avait plus qu’à pousser dans le but vide (1-0, 63e).

Conscient que ses hommes ne parvenaient pas à faire la différence face à une courageuse équipe du Rayo, Ronald Koeman décidait de faire rentrer coup sur coup Dembélé, Pedri et Jordi Alba.

Et ces changements ont fait la différence puisque seulement deux minutes plus tard, De Jong servait parfaitement Griezmann dans la profondeur qui n’avait plus qu’à remiser tranquillement sur Messi pour le but de l’égalisation (1-1, 70e).

Jordi Alba, sur le côté gauche, proposait constamment dans le dos de la défense et sa connexion avec La Pulga a fini par faire la différence. Le numéro 10 trouvait le champion d’Europe 2012 dans la surface. Il n’avait plus qu’à servir De Jong, bien seul à trois mètres des buts de Dimitrievski, irréprochable jusqu’ici (1-2, 81e).

Le score ne bougera plus. La faute aussi un Leo Messi trop gourmand qui dribblait trois joueurs du Rayo et le gardien, mais qui voyait sa frappe finir dans le petit filet (90e). Malgré quelques offensives des Blancs et Rouges en toute fin de match, le Barca a conservé son avantage et se qualifie donc pour le prochain tour.