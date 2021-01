Coupe d’Italie : virulente altercation entre Lukaku et Ibrahimovic (vidéo)

Les Portugais et l’idole argentine ont des fils et ce sont les chances qu’ils se transforment en footballeurs.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont les deux plus grands joueurs de football des dernières décennies. Le Portugais a brillé depuis le début de sa carrière professionnelle au Sporting CP, puis est passé à Manchester United, puis au Real Madrid et enfin à la Juventus. L’Argentin est resté fidèle jusqu’à présent et a toujours joué pour le FC Barcelone.

Les deux idoles du football ont également leur vie personnelle en parallèle de leurs impressionnantes carrières. CR7 a rencontré le mannequin Georgina Rodríguez et a eu un fils, nommé Cristiano Ronaldo Jr. et trois autres, Eva, Mateo et Alana Martina. Messi s’est marié avec Antonela Roccuzzo, sa petite amie depuis très jeune, et a eu Thiago, Mateo et Ciro, ses trois garçons.

La grande question pour le monde du football est désormais de savoir si l’un d’entre eux va devenir footballeur comme son père. Cristiano en a parlé à plusieurs reprises et a assuré qu’il soutiendrait son fils quelle que soit la décision qu’il prendra, bien qu’il joue déjà pour l’équipe de jeunes de la Juventus.

Messi était d’accord avec lui et son fils Thiago, le plus grand, joue également pour le Barça maintenant. Plusieurs fois, ils ont téléchargé des vidéos montrant comment les enfants jouent et, à en juger par les images, ils ont tous les deux de bonnes conditions, malgré que Cristiano Ronaldo Jr. ait un physique impressionnant qu’aucun des enfants de Messi n’a.