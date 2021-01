Coupe d’Italie : l’Inter Milan et Napoli qualifiés pour les 1/4 De final

Pour le premier dernier carré de cette Supercoupe d’Espagne, le FC Barcelone a arraché son ticket pour la finale dans un match époustouflante.

Difficile victoire pour Ronald Koeman et sa troupe. Apparemment, la Real Sociedad n’est pas une proie facile pour les catalans cette saison. Après avoir être accroché en Liga, ils ont failli courbé l’échine ce soir en Supercoupe d’Espagne.

Mais la jeune génération Blaugranaise a fait diligeance. Pour cette rencontre épicée, Ronald Koeman s’est passé de Lionel Messi qui s’est blessé lors de sa dernière rencontre contre Grenade.

Ainsi, il a fait avec Braithwaite, qui n’a d’ailleurs manqué pas de réalisme. Le numéro 9 catalan était même sur le coup pour le premier but. Il avait servi Griezmann sur le côté gauche qui centre dans l’axe et Frenkie De Jong à la réception joue aux attaquants en marquant de la tête le premier but (38e).

Après la pause, la Real Sociedad égalise l’unique but sur penalty transformé par Oryazabal (50e) suite à une faute de main commise dans la surface de réparation par la défense.

Le score se jouera sur 1-1 jusqu’après les prolongations où l’arbitre envoie les deux formations aux tirs au but. Sur ce coup, le FC Barcelone réussi trois tirs contre deux et permet de passer à l’étape suivante 1(2-3)1. Dans les coulisses, les catalans peuvent dire merci à Ter Stegen et Riqui Ping, les acteurs de cette victoire.