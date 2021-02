Coupe d’Italie : la Juventus file en finale

Pour le compte du match retard de la 1ère journée, le Réal Madrid affrontait Gatafe ce mardi soir à Alfredo di Stefano. La rencontre s’est soldée par (2-0) en faveur des locaux.

La première partie du match était complètement muette sans but. Le Réal Madrid s’est fait peur plongé dans une manque d’inspiration. Mais dans les vestiaires, Zizou a réveillé ses poulains et Benzema a ouvert le bal.

C’est à l’heure de jeu que l’équipe de Zinedine Zidane a trouvé la faille. Karim Benzema a ouvert le score d’une jolie tête après un centre de Vinicius Junior depuis l’extérieur de la surface.

Et six minutes plus tard, c’est le compatriote de Karim Benzema, Ferland Mendy, qui double la mise. C’est un autre Brésilien, Marcelo, qui délivre la passe décisive cette fois-ci.

Marcelo centre et trouve Ferland Mendy qui se jette devant les défenseurs pour envoyer le ballon dans les cages de David Soria. Le club madrilène maintient cependant le cap au classement général (2e, 46 points).