Côte d’Ivoire : Yodé et Siro taclent sévèrement le procureur Adou Richard

En concert live à Abidjan, les célèbres artistes du ‘’Zouglou’’, Yodé et Siro ont dénoncé la partialité de la justice ivoirienne dans la gestion de la crise née de l’élection présidentielle du 31 octobre dernier.

Yodé et Siro sont en courroux contre le procureur, Richard Adou qu’ils accusent d’être à la solde “d’un camp”, celui du pouvoir d’Abidjan et non du côté du peuple. En effet, ceux-ci dénoncent surtout la conduite des enquêtes relatives aux évènements malheureux survenus avant, pendant et après l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

« Le procureur là, il n’est plus procureur, il est procureur d’un seul camp. C’est quel pays ça là. Allez-y dire au procureur Adou Richard qu’un mort, c’est un mort. On ne passe pas son temps à chercher les petits Baoulé dans les villages pendant qu’ici les gens sont avec des machettes et ils sont identifiés », s’est indigné le mythique groupe zouglou, lors d’un concert à Yopougon.

A cette occasion, ils n’ont pas manqué d’inviter le président de la République, Alassane Ouattara à la préservation de la paix sociale et de l’unité nationale.