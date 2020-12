Côte d’Ivoire : Yodé et Siro libérés mais restent sous contrôle judiciaire

Convoqués, mercredi, à la brigade de recherche, les deux célèbres artistes Yodé et Siro seront présentés au procureur, ce jeudi 03 décembre 2020. L’annonce a été faite par les intéressés eux-mêmes sur leur page facebook.

Après plusieurs heures d’interrogatoire, les deux artistes Yodé et Siro ont été gardés à vue en attendant leur présentation, ce jeudi, au bureau du procureur. « Nous avons comme convenu répondu à la convocation de la brigade de recherches de la gendarmerie nationale aujourd’hui. Il a été décidé de nous garder à vue pour une présentation au bureau du procureur demain 3 décembre à 8 h 30. Restons en union de prières », a écrit le duo.

En effet, la convocation de ce mytique groupe zouglou fait suite à son concert, à Yopougon, au cours duquel il a dénoncé la partialité de justice ivoirienne dans la gestion de la crise sociopolitique qui prévaut depuis quelques mois.

En attendant d’être fixés sur leur sort, ils ont reçu des soutiens aussi bien de la part de leurs confrères artistes que des leaders de l’opposition tels que Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et Henri Konan Bédié. « J’apporte tout mon soutien à ce groupe qui n’a fait que dire tout haut ce que les Ivoiriens disent bas. Force à vous, Yodé et Siro, artistes engagés. On ne se réconcilie pas en mettant les gens en prison. Le pays a besoin de tous ses enfants pour la vraie réconciliation», a écrit, Bédié, sur sa page facebook.