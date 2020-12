Côte d’Ivoire : voici pourquoi Ariel Sheney était si apprécié par DJ Arafat au sein de la Yorogang

L’artiste ivoirien Sre Jean Ariel, plus connu sous le nom d’Ariel Sheney, a été révélé au grand public vers l’année 2013 par le big boss de la Yorogang, feu Ange Didier Houon alias DJ Arafat. Des ex-membres de la Yorogang ont confirmé que Le Colonel Lobôfouè était le préféré du Daishikan.

Dans une interview accordée à Afrique-sur7.fr, Ariel Sheney fait savoir que sa polyvalence a très certainement séduit le Yôrôbô.

«(…) C’est parce que j’avais d’autres qualités que les autres. A la Yorogang, j’avais beaucoup de postes; c’est moi qui avait monté l’orchestre dans le temps. J’étais l’arrangeur du studio de la Yorogang et puis, j’étais aussi un artiste du label…», a indiqué Ariel Sheney qui refuse tout de même l’étiquette de chouchou de Dj Arafat. «On ne va pas trop en faire. Moi j’aime la musique. Donc tout ce qui touche à la musique, moi je suis dedans. C’était pour ça que j’étais un peu partout. Mais ça ne veut pas forcément dire que j’étais le chouchou».

Ariel Sheney est aussi revenu sur son meilleur souvenir avec son mentor. «C’était quand j’ai eu mon premier trophée. J’avais vu une joie dans ses yeux que je n’avais pas encore vue et que je n’ai plus revue d’ailleurs jusqu’à ce qu’il parte», a-t-il affirmé confié.

Puis d’ajouter: «On était aux Awards du Couper décaler, nous étions nominés. Mais moi, je ne savais pas que j’allais recevoir un prix. On partait à la cérémonie comme tout le monde et quand on m’a appelé pour le prix du meilleur artiste de la nouvelle génération… il (Arafat) était le premier à sauter. Il était vraiment content…». Notons qu’Ariel Sheney dévoile le vendredi 4 décembre 2020 un nouveau single intitulé «Kumbala».