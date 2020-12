Côte d’Ivoire : voici les raisons du retour de Grand P, le mari d’Eudoxie Yao à Abidjan

Après leur condamnation, jeudi, par la justice ivoirienne, les deux artistes, Yodé et Siro se sont rendus, ce vendredi 04 décembre 2020, au domicile de l’ex-président, Henri Konan Bédié.

Convoqués et gardés à vue dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie dans la commune du Plateau, du mercredi 02 au jeudi 03 décembre, les artistes Yodé et Siro ont écopé de 12 mois de prison avec sursis et 5 millions d’amende chacun. Ils étaient poursuivis pour diffamation par le biais de moyens technologiques, incitation à la haine, menace de dépositaire de l’autorité publique et outrage à magistrat.

Très séduits par l’implication personnelle de plusieurs leaders politiques dont l’ancien président Henri Konan Bédié dans cette affaire, ils sont allés lui exprimer toute leur gratitude et leur reconnaissance pour son soutien.

«Nous sommes venus dire merci au président Bédié pour les deux avocats qu’il a ajouté à notre collectif d’avocats», ont-ils déclaré sans manquer de remercier également les ivoiriens pour leur soutien pendant cette dure période. «Merci à tous les ivoiriens qui nous ont soutenus pendant ces jours pénibles» ont-ils ajouté.

Signalons que Yodé et Siro ont été convoqués, gardés à vue puis condamnés après avoir dénoncé la partialité de la justice ivoirienne dans la gestion de la crise sociopolitique qui prévaut depuis quelques mois. Ceux-ci ont surtout accusé le procureur Richard Adou d’être à la solde “d’un camp”, celui du pouvoir d’Abidjan et non du côté du peuple.