Côte d’Ivoire : voici les précisions sur le décès de la compagne du rappeur Suspect 95

Présenté sur la toile depuis quelques semaines dans un état de décrépitude avancé, le célèbre artiste ivoirien, Petit Denis a expliqué la raison pour laquelle il n’a pas hésité à briser le téléphone d’un de ses détracteurs.

De son vrai nom, Denis Koulaté, Petit Denis n’est pas du tout d’accord avec ses détracteurs. Dans une vidéo, postée le mardi 15 décembre 2020 sur les réseaux sociaux, l’artiste zouglouman a fustigé la diffusion de certaines images où l’on l’aperçoit très amaigri avec un coup de vieillesse ahurissant.

«Vous avez vu une sale vidéo qui est passée et vous avez fait vos commentaires. C’est un fils de ‘’pute’’ qui me voit passer et qui se permet de prendre son téléphone pour me filmer. C’est ainsi que je lui ai arraché le téléphone et je l’ai cassé», a-t-il expliqué avant d’ajouter :

«Comme il se trouve dans son quartier il a dit qu’il va appeler son Gbonhi (NDLR : groupe) pour se venger. Donc ceux qui ont interprété cela, c’est à eux de voir».

Saisissant l’occasion, Petit Denis a invité ses calomniateurs à la retenue. «Arrêtez votre histoire de S.O.S pour Denco. Faites-le pour vous-mêmes. Parce que vous ne savez pas si vous mangerez demain dans votre pays. Votre pays est en danger, faites le S.OS pour vous-mêmes», a-t-il lancé.