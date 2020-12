Côte d’Ivoire : voici comment Yodé et Siro ont ridiculisé le procureur de la République

Les chanteurs Zouglou, Yodé et Siro, sont sous les feux des projecteurs depuis leur virulente sortie contre le président Alassane Ouattara et le procureur Adou Richard, dimanche dernier lors d’un spectacle à Yopougon.

«Troisième mandat, le président ne respecte pas la loi; le procureur lui-même n’est plus procureur. Il est procureur d’un seul camp. C’est quel pays ça là ?», Allez dire au procureur Adou Richard, allez lui dire qu’un mort, c’est un mort. On ne passe pas son temps à chercher les petits Baoulés dans les villages pendant que des gens sont ici avec des machettes et ils sont bien identifiés», a dénoncé Siro.

Convoqués mercredi au Commandement supérieur de la Gendarmerie, Yodé et Siro y ont passé la nuit et ont été transférés jeudi devant le procureur de la République. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les enfants de Gbatanikro, n’ont pas du tout tremblés devant les nombreux fans et artistes qui sont venus les soutenir.

Interrogé, Siro a signifié avoir porté haut la voix de la population. «Nous avons relayé le message de la population (…) Depuis 1996, nous faisons les meilleures ventes et les meilleurs albums parce que nous sommes dans la vérité», a-t-il indiqué.

De son côté, Yodé ne s’est pas du tout désolidarisé de son fidèle compagnon.

«Mr, nous sommes un groupe, donc j’assume aussi ce que Siro a dit», a-t-il ajouté. Le Tribunal a finalement déclaré Yodé et Siro coupables des faits qui leur sont reprochés. Ils ont donc été condamnés à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et à 5.000.000 de fcfa d’amende chacun.