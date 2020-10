Côte d’Ivoire : voici comment est morte Aldina Sasso, la jeune actrice ivoirienne de «Ma grande famille»

Dally Philomène Sasso dite Aldina Sasso, actrice dans la série télévisée «Ma grande famille» est décédée le samedi 10 octobre à Abidjan.

Selon nos sources, la comédienne qui a joué le rôle de la revenante dans ce téléfilm, a été retrouvée assassiné chez elle, ligotée et baignant dans son sang, chez elle à la Riviéra Palmeraie, selon Pressecotedivoire.

L’actrice a été révélée il y a quelques années au grand public grâce à son rôle dans la série panafricaine produite et réalisée par Akissi Delta. Par la suite, elle a joué dans quelques films qui lui ont permis d’avoir un nom et un visage dans le cinéma ivoirien et africain.