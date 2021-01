Côte d’Ivoire : Vetcho Lolas victime d’un cambriolage (photo)

Dans un post sur sa page facebook, ce samedi 09 janvier 2021, le chanteur Coupé-décalé Vetcho Lolas a annoncé avoir été victime d’un cambriolage à son domicile.

Mauvaise nouvelle pour les fans du talentueux artiste Coupé-décalé, Vetcho Lolas. De son vrai nom Hervé Bié, il a été victime d’un cambriolage, ce samedi. Les voleurs ont réussi à emporter tout son matériel de travail ainsi que la somme de 700000 FCFA.

«J’avais mon petit clavier et mon ordinateur pour créer mes propres sons chez moi. Matin, aux environs de 4 heures, en rentrant chez moi, je trouve ma porte cassée. Ma télé, mon matériel de studio, plus mes pauvres 700.000 (FCFA), tout a été volé», a-t-il écrit avant d’ajouter : «Seigneur, je bénis ton nom et bénis les voleurs».