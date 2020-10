Côte d’Ivoire : vers la mise en oeuvre de l’observation indépendante dans la gestion des forêts

L’Etat de Côte d’Ivoire qui a institué une loi sur la pratique de l’observation indépendante dans le domaine de la gestion forestière, travaille à définir les modalités de sa mise en œuvre à travers un décret d’application.

«Les modalités de mise en oeuvre de l’observation indépendante seront précisées par un décret dont l’élaboration est en cours et se fera avec le concours de l’ensemble des parties prenantes», a dit mercredi à Abidjan le colonel Brehima Coulibaly, conseiller technique de la directrice générale des Forêts et de la faune.

Le colonel Coulibaly s’exprimait à l’occasion d’un atelier de clôture du projet PO 339 539 «Appui au développement et à la mise en œuvre d’une stratégie d’Observation Indépendante dans les Périmètres d’exploitation forestière en Côte d’Ivoire (OI/PEF)».

L’atelier a permis de faire le bilan des activités réalisées par l’association Initiatives pour le développement communautaire et la conservation de la forêt (IDEF) qui a initié cette rencontre avec les acteurs du secteur forestier pour partager des approches novatrices de préservation du couvert forestier ivoirien.

Il a favorisé un partage d’expériences sur les problématiques liées à la déforestation. Et ce, en vue de renforcer la synergie d’actions des parties prenantes dans le secteur forestier, minier et de l’agriculture pour une gestion durable de forêt.

Selon M. Anderson Diédri, représentant du président du Conseil d’administration de IDEF, ce projet mis en oeuvre sur la période de juillet 2019 à octobre 2020, a pour objectif général de contribuer à la gouvernance forestière en Côte d’Ivoire.

Il est mis en œuvre grâce à l’appui financier du Programme FAO et APV-FLEGT (Accord de partenariat volontaire relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et au commerce du bois et des produits dérivés du bois).

L’Union européenne et la Côte d’Ivoire sont engagées depuis 2013 dans la négociation d’un Accord de partenariat volontaire relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et au commerce du bois et des produits dérivés du bois (APV-FLEGT). L’objectif étant de lutter contre l’exploitation illégale des forêts.

Dans le cadre du soutien aux initiatives en lien avec le processus APV-FLEGT dans les pays producteurs de bois, l’association IDEF bénéficie d’un appui technique et financier du Programme FAO-UE FLEGT pour la mise en œuvre de ce projet.

Le projet vise en outre à améliorer la gouvernance forestière à travers la mise en œuvre d’un mécanisme d’observation indépendance pour renforcer l’application des réglementations et la transparence dans les Périmètres d’exploitation forestière (PEF).

Depuis juillet 2019, ce projet a vu la réalisation de plusieurs activités dans le but d’atteindre les résultats identifiés. Une étude d’évaluation de l’application de la réglementation dans l’exploitation forestière a eu lieu dans un échantillon de cinq PEF ayant ciblé trois régions de la Côte d’Ivoire.

Ces régions pilotes sont notamment le Sud-Comoé (Sud-est ivoirien), La Mé (Sud-ouest) et le Loh-Djiboua (centre-ouest), où l’étude a été réalisée en septembre 2019, suivie d’un atelier de lancement du projet le 17 octobre 2019.

La loi sur la pratique de l’observation indépendante a été instituée le 23 juillet 2019. Elle vise à relever toutes les problématiques relatives à la déforestation afin que le gouvernement adresse cette question afin de protéger et reconstituer le couvert forestier ivoirien.

AP/ls/APA