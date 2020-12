Côte d’Ivoire : une élève de 4ème se suicide à cause de son amour pour son professeur !

Ce mardi 1er Décembre sur Radio Côte d’Ivoire, 20 heures, le thème de l’émission «Les choses de la vie» était porté sur le suicide. «Le suicide, l’ultime liberté ou dernière option face aux difficultés ?» Il s’agissait pour les auditeurs de se prononcer sur le sujet.

Nous avons entendu des situations les unes plus étourdissantes que les autres comme celle de Cédrick qui a appelé de Yopougon pour parler de son oncle au bord du suicide à cause d’une déception amoureuse. Ce dernier a en effet des velléités de se donner la mort parce que son épouse s’est fait enceinter par son meilleur ami. Le présentateur Israël Koné de Radio Côte d’Ivoire a demandé à Cédrick de remonter le moral de son oncle en lui faisant lire Proverbes 3 verset 25.

Un autre auditeur, âgé seulement de 15 ans a aussi appelé pour parler de la vie difficile qui est la sienne : «J’ai 15 ans et je n’ai personne pour m’aider. Aucune famille, pas de parents. Je me bats pour payer tout seul mes études mais c’est dur pour moi», a-t-il affirmé alors que le professeur réagissait en lui disant ceci :

«Voici le conseil que je peux te donner. Sache que dans ce monde, y en a qui sont nés une cuillère en or dans la bouche mais leur finalité est regrettable. Y en a aussi qui sont partis de rien et qui sont devenus des étoiles, des modèles de réussite. Ne te décourage pas, continue de te battre car demain t’appartient».

Un auditeur a appelé de Yopougon, pour évoquer le cas de sa sœur, élève en classe de 4ème, qui a eu récemment le suicide comme recours à cause d’une histoire d’amour entre son professeur et elle. Elle était amoureuse de son prof, le fréquentait, mais ses parents ne voulaient pas de leur relation.

Avec la pression que lui faisait subir sa famille, un jour elle avale 80 comprimés toxiques afin de se donner la mort. L’auditeur de la radio témoigne que c’est pendant son agonie que sa sœur a regretté son acte. En voyant la mort en train de l’emporter elle s’est rendue compte de la gravité de ce qu’elle avait fait, mais trop tard, on ne pouvait plus la sauver, elle a trépassé.

À la fin de l’émission dont ces cas rélatés ne sont qu’un résumé, depuis le siège de la Radio, le professeur a conseillé à ses auditeurs de ne pas recourir au suicide même quand tout va mal pour eux. Il faut toujours garder l’espoir en l’avenir. Il va plus loin en disant que même l’enfant issu d’un viol naît parce qu’il a un rôle à jouer sur la terre.

C’est dire à quel point la femme, la maman qui a été meurtrie, indignée, doit prendre de la hauteur, dompter sa blessure et continuer à vivre sans que le sourire ne s’efface de ses lèvres, car le bonheur est possible malgré tout ce que nous pouvons traverser et notre expérience peut servir à l’édification des autres. Et surtout, le suicide n’est pas une option à envisager car la victoire est à portée de nos mains.