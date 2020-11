Côte d’Ivoire : une délégation de Laurent Gbagbo chez Bédié

Lors sa tournée nationale, le chef de l’État, Patrice Talon a sollicité les sages de Tchaourou pour une réconciliation avec son prédécesseur, Boni Yayi. Cette demande continue de faire grand bruit au sein de l’opinion nationale notamment dans le rang des proches de l’ancien président, natif de Tchaourou.

Dans un post intitulé «Si j’étais Yayi Boni…» publié sur les réseaux sociaux, le juriste Nourou Dine Saka Saley indique ce qu’il devrait répondre au président Patrice Talon s’il était à la place de Boni Yayi. On retient principalement que le locataire de la Marina devrait se réconcilier avec le peuple et non son prédécesseur.

Si j’étais Yayi Boni…..

«Monsieur le Président de la République,

Thomas Yayi Boni n’est rien, réconciliez-vous avec le peuple béninois.

J’ai accueilli avec la plus grande sympathie votre demande de réconciliation, tant dans la forme que dans le fond. Je n’y mets même aucun doute, mais Yayi Boni n’est pas celui avec lequel vous méritez de vous réconcilier.

Si quelque chose a pu offenser Yayi Boni, le Père céleste lui a déjà donné tout le réconfort. Le Père céleste lui a déjà donné le pardon, parce qu’après toutes les péripéties dont il a été l’objet, y compris l’enfermement à son domicile pendant 52 jours sans eau, sans médicament et sans la visite de ses proches, de sa famille, Yayi Boni considère le fait qu’il soit encore en vie, et sur sa terre béninoise, cette terre qu’il a dirigée pendant 10 années, et pour laquelle il continue de ne ressentir que de la dévotion et des ambitions saines, comme le signe que le Père céleste a déjà effectué ce pardon pour vous et en votre nom.

Mais…. Yayi Boni n’est rien comparativement à toutes ces familles d’enseignants endeuillées par les suicides récurrents de leurs proches.

Yayi Boni n’est rien comparativement à toutes ces familles endeuillées par les balles des militaires de notre armée et notre police sensées être républicaines.

Yayi Boni n’est rien comparativement aux familles de ceux contraints à l’exil du fait des décisions arbitraires de la justice.

Yayi Boni n’est rien comparativement à toutes ces familles meurtries par le nombre de décisions de fermeture de leurs lieux de travail.

Yayi Boni n’est rien comparativement à toutes ces familles qui vivaient des activités économiques de nos compatriotes Sébastien Ajavon, Séverin Adjovi, etc…

Monsieur le Président de la République, vous méritez de vous réconcilier avec tous ceux qui souffrent aujourd’hui des décisions politiques et des décisions arbitraires.

Et plus précisément, vous méritez de vous réconcilier avec cette nation qui nous a tout donné, à vous et à moi.J’ai eu la grâce de diriger cette terre pendant 10 années, j’ai donc beaucoup plus d’expérience que vous en cette matière, pour vous inviter à vous plier à la vertu de la paix et la cohésion nationales qui passent forcément par la décision du Chef.

Vous méritez de vous réconcilier avec votre nation, et cette réconciliation ne peut pas passer par le fait qu’une partie de la nation, une infime partie de la nation, vos partisans, décident, pour tout le reste en excluant tous les autres. Je considèrerais une vraie envie de réconciliation venant de vous, à partir du moment où vous constatez que la nation, au delà de la petite personne de l’ancien Président que je suis, a besoin de réconciliation nationale.

Je vous sais très intelligent, je vous suppose déterminé pour notre nation commune. Je veux pouvoir compter sur vous pour que notre nation se réconcilie enfin et éloigne définitivement d’elle, l’exclusion et la persécution politiques, fiscales et économiques.

C’est seulement, et seulement à ce prix, que je croirais en votre envie de réconciliation, non pas avec moi qui n’ai aucun problème avec vous, mais avec la nation béninoise.

Votre Grand frère

Docteur Thomas Yayi Boni

Ancien Président de la République

Ancien Président de l’Union Africaine.»

Mais je ne suis que Nourou-Dine SAKA SALEY….et je retourne dans mon conteneur.

#NDSS

#TCHIGAN