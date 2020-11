Côte d’Ivoire : un arbre scié par des individus s’abat sur un mini-car et fait 7 morts

Il a trouvé sa manière pour jauger de la fidélité de sa partenaire. Il s’en sort le cœur en lambeau.

En effet, un sud-africain a eu le cœur en miette après avoir créé un faux compte Facebook pour tester la fidélité de sa femme juste après leurs noces.

Il a su créer un profil facebook pour entrer en discussion avec sa dulcinée sur facebook. Rapidement les échanges ont évolué au point où une partie de jambe se profile avec quelques conditions pour garder le mieux frais et propice à l’acte. Il confie :

«Ma femme a rencontré quelqu’un sur Facebook, leur truc dure depuis près de 4 semaines maintenant. Le gars est au chômage, dès que je pars pour le travail ils commencent à bavarder, elle lui envoie du temps d’antenne et de l’argent. La semaine dernière, elle m’a parlé de sa tante malade et elle avait besoin d’argent pour lui envoyer, c’était un mensonge, elle a envoyé R500 à son homme. Elle a dit au gars qu’elle était heureuse avec moi et qu’elle faisait ça juste pour s’amuser.»

«Ils ont parlé de sexe et ils ont accepté de le faire lors de leur premier rendez-vous, le gars a dit à ma femme de ne pas coucher avec moi pendant au moins une semaine avant le jour parce qu’il la voulait fraîche, de la semaine dernière, elle me dit qu’elle est pas ok de coucher avec moi.»

«Ils se rencontreront jeudi et elle ne sait pas que je suis le nouveau gars avec un faux compte !»