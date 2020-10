Côte d’Ivoire : trois institutions fières des autorités pour leur engagement à organiser des élections inclusives

Une mission conjointe de l’Organisation des nations unies, de Communauté des Etats de l’Afrique de l’ouest et de l’Union africaine a séjourné en Côte d’Ivoire du 4 au 7 octobre en vue de prévenir la crise électorale.

Après avoir rencontré les différentes parties prenantes de la présidentielle du 31 octobre prochain et les partenaires, la mission conjointe ONU-CEDEAO-UA «s’est félicitée de l’engagement et de la volonté des autorités à promouvoir une election inclusive, transparente, crédible et apaisée en Côte d’Ivoire.»

La mission s’est également «félicitée des progrès réalisés dans la préparation des différents volets techniques pour une élection présidentielle dont les résultats seraient acceptés par tous.»





Après avoir exprimé sa vive préoccupation «quant à l’absence de confiance entre les acteurs politiques ivoiriens et condamné les actes de violences et les discours de haine aux relents communautaires qui se sont malheureusement invités dans le champ de la compétition politique et qui sont susceptibles d’impacter négativement les progrès réalisés jusque là dans le pays», elle a « encouragé la CEI à poursuivre les rencontres avec les différents candidats pour trouver des solutions aux questions en suspens» et «invite l’ensemble des parties prenantes à favoriser le dialogue et à s’engager pour l’organisation et la tenue d’une élection, transparente, inclusive, respectueuse des droits de l’homme.»

Vivement que cette déclaration soit loin des langages diplomatiques.