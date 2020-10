Côte d’Ivoire : Tina Glamour pleure son fils DJ Arafat en pleine cérémonie au Primud

Si la richesse matérielle et financière est la raison qui vous pousse à vous marier, alors vous changerez peut-être d’avis après avoir lu cette histoire horrible.

L’ex-femme d’un homme riche a décidé de raconter comment elle a perdu son utérus à cause de nombreux rapports sexuels avec le chien de son mari.

Selon la jeune femme qui a partagé sa triste histoire sur les médias sociaux pour servir de leçon à d’autres jeunes filles, son mari l’avait épousée pour son chien.

Tout a commencé lorsqu’elle a réalisé que son mari ne couchait pas avec elle après leur mariage. Pourtant il la droguait tous les soirs pour que son chien puisse coucher avec elle.

Ayant soupçonnée que quelque chose n’allait pas, elle a décidé de mener ses enquêtes. Une nuit, elle a fait semblant d’être ivre et a feint de ronfler. Quelques minutes plus tard, son mari a mis ses mains sur le visage pour se rassurer qu’elle était profondément endormie. Il est donc allé chercher son chien pour qu’il fasse son travail.

Elle a crié à l’aide et le mari s’est rendu compte qu’elle n’était pas ivre. Il l’a suppliée de garder le secret et de laisser le chien coucher avec elle. Elle a refusé et son mari est devenu fou. Lorsqu’elle s’est rendue à l’hôpital, elle a découvert que son utérus avait été détruit