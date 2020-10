Côte d’ivoire – Tensions sociopolitiques : Serge Aurier s’adresse au peuple ivoirien

Alors que la Côte d’ivoire vit des heures sombres en ce moment avec la crise préélectorale qui prévaut dans le pays, le capitaine de éléphants de Côte d’ivoire, Serge Aurier a tenu à livrer un message à ses compatriotes.

La situation sociopolitique ivoirienne du moment est au cœur de l’actualité de la sous-region ouest-africaine et demeure une inquiétude majeure pour tous.

Ainsi, si plusieurs personnalités publiques ont tenu à s’exprimer sur cette situation afin d’attirer l’attention des uns et des autres et surtout d’instaurer un climat de paix, d’harmonie et de fraternité au sein du pays de Felix Houphouët-Boigny, l’international ivoirien des Spurs de Totthenam, Serge Aurier n’a pas voulu rester en marge de cette démarche.

Dès lors, de son costard de capitaine de l’équipe nationale ivoirienne de football, il a bien voulu lâcher ce message ci-dessous à ses compatriotes.

«Je n’aime pas parler politique parce je n’ai aucune compétence pour juger mais en tant qu’ambassadeur et Capitaine de mon équipe nationale, je représente et défend les couleurs de ma nation à l’étranger donc je me dois de m’exprimer sans me cacher. J’aime mon pays et je pense aux générations de demain. La paix pour un futur meilleur»

Un message assez fort du capitaine de nos pachydermes qui rappelle encore une fois la nécessité du vivre- ensemble pour un meilleur développement de la patrie.