Côte d’Ivoire : Suspect 95 s’affiche avec sa fille pour annoncer son retour après le décès de sa femme (photo)

Le jeune artiste rappeur Suspect 95 qui se fait encore appeler «président du syndicat» a brisé le silence après le décès terrible de sa compagne, la mère de sa fille et s’affiche avec sa belle fille.

«Merci infiniment pour votre soutien à travers vos mots, vos appels et vos visites qui m’aident à affronter ma nouvelle vie avec le rôle à la fois de Papa et de Maman pour ma princesse. Merci beaucoup à tous, que DIEU vous bénisse et qu’il se souvienne de vous🙏🏾. Syndicat un jour , syndicat toujours ✊🏾.» A-t-il indiqué avec avec beaucoup d’émotions.

On se souvient tous que le rappeur avait prévenu qu’il observerait une période de silence suite à cette mort suprise qui l’a certainement secoué. Notons que suspect 95 est un jeune rappeur ivoirien qui s’est imposé depuis maintenant plusieurs années où avec le groupe les Kiff no beat, il se distingue comme l’un des meilleurs de génération, avec son concept «le syndicat des hommes», il a réussi à accroître sa notoriété.