Côte d’Ivoire : skelly accuse la télévision Ivoirienne

Invité il y a peu sur le plateau de l’émission Peopl’Emik de La 3, l’artiste skelly a eu une réaction déroutante en pleine émission. Une chose qui a surpris tous les téléspectateurs. Au lui de s’excuser, ce dernier vient accusé les animateurs d’être responsable de ce qui s’était passé.

«Je vais dire la vérité parce que j’en ai marre. Nous sommes des artistes. Moi je suis acteur. Quand tu es avec des gens qui ne sont pas trop intelligents, ils vont te prendre pour un fou. La télé, c’est pour vendre le rêve. C’est de la télé. Il y a un réalisateur, un metteur en scène et tout. Je ne peux pas venir faire ce que je veux sur un plateau télé. Je ne peux pas venir en cravate faire ce que tout le monde fait. On me dit S Kelly «fais ça fais ça», je joue un rôle. C’est comme ça. Quand cela prend certaines proportions, je ne veux pas être le mouton de sacrifice. On me demande de faire certaines choses, je l’ai fait. C’est ça la télé. Je l’ai déjà fait à Tempo. Vous avez apprécié. C’est ça la télé», a déclaré l’artiste dans une vidéo.

En effet, l’artiste a interrompu l’émission de manière prématurée, il a déchiré les documents de l’animateur Yves Aymard avant de quitter le plateau. Au moment même où on le croyait parti, l’artiste revient en courant et «badigeonne» tout le monde de poudre blanche. On croyait S Kelly «déjanté».

Alors que tous l’accusait il vient révélé qu’il n’en ait pour rien et que c’est ce que voulait les responsables de la télévision. Tout était préparé d’avance et il ne faisait que jouer un rôle. «C’est la télé. C’est comme ça». C’est excédé par les commentaires que S Kelly a révélé les secrets de l’émission.