Côte d’Ivoire : «Si un homme retrouve à la maison ce qu’il cherche dehors, il ne part pas», Tina Glamour

La récente sortie de Tina Glamour sur la toile ivoirienne, est orientée vers les femmes au foyer ou se trouvant dans une relation amoureuse. Elle les invite à plus de propreté et de sensualité pour le bien de leur couple.

Selon Opera News CI, Tina Glamour, dans une récente apparition sur la toile ivoirienne, a non seulement exprimé son grand amour pour les Bayas (ornement en perles que les femmes portent autour de leurs reins), pour les senteurs et les parfums, mais elle a également invité les femmes à plus de propreté et de sensualité pour le bonheur de leurs foyers ou de leurs relations amoureuses.

«J’aime beaucoup les Bayas, les senteurs, le parfum. C’est important pour une femme d’être propre et sensuelle. De se raser régulièrement la forêt du banco (les aisselles). Ça ne fait pas propre pour une femme de laisser ses poils comme Kong.

Il faut retenir un homme avec la douceur de son corps. Moi je travaille mon corps avec le style que je me suis toujours donnée.

Ce n’est pas que…qui retient un homme. Mais aussi la sensualité, les bayas, la lingerie. Comme le font les femmes sénégalaises. Si un homme retrouve à la maison ce qu’il cherche dehors, il ne part pas», a-t-elle fait savoir sur Media Prime et dans un Tweet sur le compte Influenceur 225.

Mesdames voici donc pour vous le secret de Tina Glamour pour maintenant vos hommes auprès de vous. Qu’en pensez-vous ?