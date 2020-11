Côte d’Ivoire : Serge Kassy clashe Emmanuel Macron

L’artiste chanteur ivoirien de reggae, Serge Kassy n’est pas resté de marbre face à la dernière interview du président français, Emmanuel Macron, dans Jeune Afrique, notamment sur le cas de l’ancien premier ministre Guillaume Soro.

Pour Serge Kassy, le problème de la Côte d’Ivoire n’est pas Guillaume Soro mais plutôt la France. «… le problème de mon pays la Côte d’Ivoire aujourd’hui, n’est pas Guillaume Soro…, c’est bien cette France que vous incarnez, qui depuis de Gaule, jusqu’à vous, et qui n’a point changé sa manière de s’asseoir, et vous l’avez démontré pour l’intérêt de la France a dominé mon peuple», s’est-il indigné avant de dénoncer un deux poids, deux mesures dans l’appréciation des cas ivoirien et guinéen par le numéro 1 français.

« Je vous ai vu crier haut fort sur le cas Condé, où vous venez encore de mettre le feu, car ce dernier est considéré non maîtrisable par vous, mais pour le même cas en Côte d’Ivoire, vous trouvez des excuses insultantes pour notre conscience, Ouattara SE PRESENTE PAR DEVOIR, là où notre constitution, à son article 55, et 83 dit qu’on ne peut faire que deux mandats…», a-t-il dénoncé.

A l’en croire, Emmanuel Macron s’en serait pris à Guillaume Soro parce que ce dernier gênerait, contrairement aux allégations du pouvoir d’Abidjan faisant état de ce qu’il voulait déstabiliser l’État de Côte d’Ivoire. «…en fait, il vous gêne, pas parce qu’il veut déstabiliser un État comme vous le prétendez, mais parce que ses réseaux français sont en train de détruire au plan international (Alassane Ouattara,ndlr). Il faut donc empêcher cela, d’où votre sortie l’interdisant votre territoire, sur l’un des membres du CNT qui vous fait tant peur», a-t-il indiqué.

Il n’a pas manqué de souligner que la reprise de tout dialogue avec le président Alassane Ouattara est conditionné par la satisfaction d’un certain nombre de revendications telles que le retour des exilés, la libération des détenus politiques, l’annulation de la présidentielle du 31 octobre, l’arrêt des poursuites judiciaires contre certains leaders de l’opposition et la levée du blocus autour du domicile de certains opposants au pouvoir d’Abidjan.

«… votre soutien vient de faire monter le mercure dans le coeur de toute une nation… », clashe Serge Kassy.