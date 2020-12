Côte d’Ivoire : réaction de Laurent Gbagbo à la condamnation des artistes Yodé et Siro

La condamnation des deux célèbres artistes Yodé et Siro par la justice ivoirienne n’a pas laissé indifférent l’ex président, Laurent Gbagbo.

Poursuivis pour diffamation par le biais de moyens technologiques, incitation à la haine, menace de dépositaire de l’autorité publique et outrage à magistrat, les deux artistes Yodé et Siro ont été condamnés, ce jeudi 3 décembre 2020, à 12 mois de prison avec sursis et 5 millions d’amende chacun.

A l’instar d’autres leaders politiques de l’opposition, Laurent Gbagbo n’est pas d’accord avec la condamnation du duo. Dans un communiqué, vendredi 4 décembre 2020, Laurent Gbagbo, a déploré cette décision de la justice de son pays.

Tout en apportant son soutien aux artistes, l’ex président voit, à travers cette condamnation, la violation de la liberté d’expression des zougloumens. Car, selon lui, Yodé et Siro « n’ont fait qu’user de leur liberté d’expression ».

Il faut rappeler Yodé et Siro ont été convoqués, gardés à vue puis condamnés après avoir dénoncé la partialité de la justice ivoirienne dans la gestion de la crise sociopolitique qui prévaut depuis quelques mois. Ceux-ci ont surtout accusé le procureur Richard Adou d’être à la solde “d’un camp”, celui du pouvoir d’Abidjan et non du côté du peuple.