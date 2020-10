Côte d’Ivoire : pourquoi Tina Glamour a quitté le père de DJ Arafat ?

Eudoxie Yao et Grand P risque très bientôt de perdre leur grande communauté de fans. Le Petit Mayombo a trouvé son âme soeur et menace le grand empire du couple présidentiel.

Entre le couple du chanteur guinéen Grand P et l’humoriste Petit Mayombo, la guerre est déclanchée. «Bonjour les fanatiques. Ici votre mimi national et international, le plus mignon de Lebamba et votre diva nationale et internationale, la plus mimi des 9 routes. On va déclasser Eudoxie et Grand P ce n’est pas l’erreur», a-t-il laissé entendre.

Très reconnu pour sa phrase, «Tu vois les retombées», Petit Mayombo une star du web au Gabon et bien au delà, un peu partout en Afrique mais surtout en France. Mais il compte maintenant aller plus loin et adopte la stratégie Eudoxie Yao et Grand P.

En effet, comme tout le monde le sait déjà, la côte de popularité du chanteur guinéen Grand P et de la star ivoirienne Eudoxie Yao a explosé après leur fiançailles. Et même si les deux n’arrête plus d’affirmer leur amour, certains pensent toujours que cela cache quelque chose.

Et aujourd’hui Petit Mayombo compte faire «voir les retombées de leur succès à Eudoxie Yao et son mari Grand P». Et pour ceux, il s’affiche avec une jolie jeune dame sur les réseaux sociaux, «la plus mimi des 9 routes» comme il l’appelle.

Et leur cible n’est autre que le couple Eudoxie Yao et Grand P qu’ils comptent remplacer dans le cœur des internautes. Et le moins que l’on puisse dire est que la bataille s’annonce rude mais surtout intéressante.