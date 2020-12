Côte d’Ivoire : «Pascal Affi N’Guessan, sa femme lui fait à manger toujours», selon le procureur

Une femme de 75 ans, Mme Janet Bejide, dit qu’elle est quotidiennement tourmentée par des maux de tête, des douleurs corporelles et une vision floue depuis le 10 août 2020 lorsqu’elle a été touchée par des balles perdues qui auraient été tirées par des policiers à Ire Ekiti dans la région du Conseil d’Oye de État d’Ekiti.

Bejide a parlé mercredi à la commission d’enquête judiciaire d’Ekiti sur les violations des droits de l’homme par la police, qu’elle avait approchée pour demander une compensation de 20 millions de nairas pour le traumatisme qu’elle a subi et les douleurs quotidiennes depuis l’incident.

Elle a dit: «J’étais dans mon magasin en train de vendre du riz à mes clients quand soudainement, des gaz lacrymogènes ont été tirés par la police. J’ai dû me couvrir la tête avec un chiffon et plier la tête pour éviter que les gaz lacrymogènes ne m’affectent.

«Avant que je le sache, quelque chose m’a frappé et je suis tombé. C’est à l’hôpital que j’ai repris connaissance. Plus tard, j’ai été informé à l’hôpital que ce sont des balles qui m’ont frappé.

«On m’a aussi parlé d’une dame qui est venue dans mon magasin pour acheter du riz pour son petit bébé. On m’a dit qu’elle était également tombée et mourut sur le coup des coups de feu de ces policiers.

«J’ai été frappé dans le dos autour du cou et de la jambe. Depuis ce temps, j’ai mal à la tête, je n’ai pas trouvé facile de vivre une vie confortable, maintenant j’ai des problèmes avec mes deux yeux et mon cou. Mes jambes me font mal, j’ai besoin de plus et de traitements adéquats sur ma jambe, ma main et toutes les faiblesses de mon corps.

Le président du comité, le juge Cornelius Adetayo (ret.), A ajourné l’affaire au 5 janvier pour une nouvelle audience après que l’avocat de la police a contre-interrogé la vieille femme.