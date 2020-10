Côte d’Ivoire : ouverture des bureaux de vote pour la présidentielle sur fond de tension

Le président ivoirien Alassane Ouattara qui a voté samedi aux environs de 11h30 ( heure locale et GMT) au lycée Sainte-Marie de Cocody, dans l’Est d’Abidjan pour l’élection présidentielle, a appelé ses concitoyens «épris de paix et de patriotisme» à aller voter.

«Je viens d’accomplir mon devoir civique et je demande à tous mes concitoyens épris de paix et de patriotisme d’aller voter. C’est un jour important pour la démocratie. La démocratie ne peut pas souffrir de changement de texte par rapport à l’évolution de la situation. Moi je suis heureux de pouvoir faire rentrer mon pays dans la modernité et dans une consolidation de la démocratie», a dit M. Ouattara après son vote dans le bureau 06 de ce centre de vote.

Selon lui, à part quelques endroits isolés, notamment, une dizaine, «les votes se déroulent bien (dans le pays) et les ivoiriens sont sortis nombreux pour voter».

«J’en appelle à ceux qui ont lancé ces mots d’ordre de désobéissance civile qui ont conduit à des morts d’hommes, qu’ils arrêtent parce que la Côte d’Ivoire a besoin de paix. Ce sont des actes criminels. Et nous souhaitons que tous ça puisse s’arrêter pour qu’après l’élection, le pays continue le progrès qu’il a connu durant ces neuf dernières années», a souhaité le président-candidat.

«On nous avait annoncé l’apocalypse, mais la Côte d’Ivoire est toujours là. J’invite tout le monde à aller voter», a indiqué pour sa part, Hamed Bakayoko le premier ministre ivoirien après avoir voté au Collège Les Cours Sociaux d’Abobo (Nord d’Abidjan).

Poursuivant, le chef du gouvernement ivoirien a assurer que «nous veillerons à ce que les choses se passent dans les meilleures conditions». «Je demande surtout aux jeunes qui ont été manipulés dans, certaines contrées, pour perturber le vote que cela s’arrête. Car ce ne sont pas des valeurs positives que de faire obstacle à la liberté de l’autre d’exprimer son choix», a estimé M. Bakayoko.

L’opposition ivoirienne a appelé à la désobéissance civile et au boycott de cette élection présidentielle estimant que la candidature de M. Ouattara est «illégale». Quatre candidats sont lice pour ce scrutin. Ce sont Alassane Ouattara ( pouvoir), Henri Konan Bédié et Pascal Affi N’Guessan ( opposition) et Kouadio Konan Bertin ( Indépendant).

LB/ls/APA