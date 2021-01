Côte d’Ivoire : Ouattara annonce la construction de 33 ponts et échangeurs

En exil à la Haye depuis son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI), l’ancien ministre de la jeunesse de Côte d’Ivoire, Charles Blé Goudé a adressé ses meilleurs vœux du nouvel an au peuple ivoirien. A cette occasion, il a insisté sur la nécessité d’un consensus national afin de sauver la Côte d’ivoire.

«Il y a des batailles qui ne laissent jamais de vainqueur», a écrit Charles Blé Goudé. Selon le président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep), seul le champ où se déroule la bataille souffre le plus et reste la véritable victime.

«Au-delà des intérêts de nos clans et de nos camps, vivement un consensus national pour sauver la Côte d’ivoire, notre chose commune», a-t-il insisté avant de souhaiter une bonne et heureuse année 2021 à tous les peuples et surtout au peuple ivoirien.