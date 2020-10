Côte d’Ivoire : «on va finir de bouffer l’argent de campagne là d’abord et puis voir comment chasser ADO», Serge Beynaud

En 2014, Matthew McConaughey est rentré chez lui avec l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans Dallas Buyers Club. Et comme il l’a expliqué lors d’un passage dans l’émission Good Morning America, ses enfants voulaient tout savoir à propos de la fameuse statuette.

«Je leur ai dit : “Vous vous souvenez il y a un an et demi, quand vous disiez que papa ressemblait à une girafe ? Quand vous vous leviez le matin et qu’il était parti ? (…) Quand papa est parti durant 30 jours pour travailler sur ce film ? Grâce au travail que j’ai accompli durant ces journées, un an et demi plus tard, mes pairs ont décidé de me donner ce trophée parce qu’ils ont estimé que mon travail était excellent. Alors vous pouvez faire des choses aujourd’hui qui payeront demain“», s’est souvenu l’acteur qui est père de trois enfants avec son épouse Camila Alves.

Seul dans le désert

Matthew McConaughey vient de publier Greenlights, son autobiographie tirée du journal intime qu’il tient depuis des décennies. Un projet que l’acteur avait depuis longtemps et qui a pu aboutir grâce à un coup de pouce de son épouse.

«Elle m’a dit : “Fous le camp d’ici et ne reviens pas tant que tu n’as pas quelque chose”», a-t-il continué. Alors Matthew McConaughey est parti seul dans le désert pour écrire son livre.

«Il y a eu des nuits très froides. Je suis parti pendant 52 jours au total. Les 12 premiers sans électricité puis j’ai eu un groupe électrogène entre les mains à temps», s’est encore souvenue la star.