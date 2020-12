Côte d’Ivoire : «On essaie de rester zen», Siro laisse un message à leurs fans

4 jours après leur procès, et à quelques jours du grand rendez-vous attendu de la célébration des 30 ans du Zouglou les 12 et 13 décembre prochain, le lead vocal du duo Yode et Siro, Aba Sylvain de Cavaillès, dit Siro laisse un message aux fans Zouglou.

Après leur procès médiatisé il y a quelques jours de cela,Siro et son binôme Yodé reprennent du service. Les deux Zouloumans préparent activement les festivités marquant les 30 ans du Zouglou prévus le week end prochain à Abidjan, respectivement au Sofitel hôtel Ivoire et au stade de l’université Félix Houphouët Boigny de Cocody.

S‘exprimant sur le site Vibe Radio, Aba Sylvain de Cavailles dit Siro laisse ce message aux fans Zouglou qui leur ont manifesté leur soutien durant la période de leur récent procès:

«On vient de sortir d’une épreuve, on essaie de rester zen. En tout cas merci aux fans, aux mélomanes et au public ivoirien qui nous ont manifesté leur soutien pendant cette période, grand merci à vous pour cette chaîne de solidarité», dit Siro qui lance cette invitation aux Zouglouphiles Abidjanais à la faveur des 30 ans du mouvement musical :

«C’est avec beaucoup de chaleur que nous allons monter sur scène et retrouver notre public à l’occasion des 30 ans du Zouglou. Pour cette célébration et ces moments de retrouvailles, nous leur réservons un show live mémorable comme nous savons le faire», a promis via le site Vibe Radio, le lead vocal du célèbre duo Zouglou venu de Gbatanikro.