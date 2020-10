Côte d’Ivoire : «On a vu pire», Christ 2Boy soutient L’excès

L’une des grosses fortunes du pays, Femi Otedola réagit aux manifestations #EndSARS et à la fusillade de manifestants pacifiques à Lekki.

Soutenant ses filles, qui manifestent aux côtés de leurs compatriotes le milliardaire nigérian n’a pas marché ses mots.

L’homme d’affaires a écrit sur Instagram : «Les horreurs qui se sont déroulées dans notre pays m’ont laissé plein de tristesse. Je suis profondément compatissant avec ceux qui ont perdu leurs proches et en tant que père, je partage le sentiment de mes trois filles qui ont manifesté à Lagos et à Londres.

En tant que jeune garçon de 16 ans, j’ai participé à la manifestation « Ali Must Go » de 1978, donc je comprends la détermination de nos jeunes qui veulent à juste titre que notre pays soit meilleur.

Nous devons tous faire notre part pour que le Nigéria soit grand ! Je continuerai à faire mon propre quota pour subvenir aux besoins de ceux qui ont le plus besoin de soutien dans notre pays en ces temps difficiles.… F.Ote. »

Faut il le rappeler que les manifestations au Nigéria, ont commencé du 8 octobre et se sont poursuivies jusqu’au 20 octobre.

Le rubicon a été franchi avec les soldats qui ont ouvert le feu sur des manifestants pacifiques qui agittaient le drapeau nigérian et chantaient l’hymne national. Et, le chaos s’empara du pays avec des pullages et les feux aux biens publics et privés.