Côte d’Ivoire : «Nous donnerons nos dernières forces dans cette bataille pour la démocratie», prévient Soro Guillaume

Après avoir annoncé qu’il n’y aura pas d’élection le 31 octobre en Côte d’Ivoire, Soro Guillaume lance des piques à certaines diplomaties étrangères qui ne se sont toujours pas prononcées sur la situation que traverse la Côte d’Ivoire.

Il prévient «nous ivoiriens, nous nous sommes toujours assumés. Nous donnerons nos dernières forces dans cette bataille démocratique». A l’annonce de la candidature du président sortant Alassane Ouattara à un troisième mandat, Soro Guillaume Kigbafori fait partie des premiers leaders de l’opposition à se dresser contre cette candidature qu’il qualifie d’anticonstitutionnelle.

Selon Opera News CI, depuis Paris ou il vit retranché depuis son retour manqué en Côte d’Ivoire le 23 décembre 2019, Soro Guillaume avait aussi prévenu qu’ il n’y aura pas d’élection le 31 octobre en Côte d’Ivoire. 48 heures après le scrutin présidentiel émaillé par d’importants incidents, Soro Guillaume s’est encore exprimé sur son compte tweeter où il lance subtilement un message à certaines diplomaties étrangères qui ne se sont toujours pas prononcées sur la situation en Côte d’Ivoire.

«Je vois certaines diplomaties étrangères observer un silence assourdissant», lance-t-il pour interpeller subtilement celles-ci à se prononcer sur la situation ivoirienne. En réaction à ce qu’il qualifie de «silence assourdissant» de ces diplomaties étrangères, Soro Guillaume va laisser lire «nous ivoiriens nous nous sommes toujours assumés, nous sommes conscients de notre rôle de locomotive de la sous-région Ouest-africaine.»

Pour l’ancien président du parlement ivoirien qui visiblement affiche son désaccord contre le processus électoral, et le mandat de plus d’Alassane Ouattara, «accepter cette situation donnera le signal au retour aux partis uniques et aux présidences à vie», martèle t-il. Pour finir, Soro Guillaume va prévenir que la génération africaine dont il fait partie n’acceptera pas ce qui se passe, et donnera ses dernières forces dans cette bataille pour la démocratie.

Ayant toujours considéré la candidature d’Alassane Ouattara d’antidémocratique, Soro Guillaume entend visiblement continuer de se battre comme il l’a commencé depuis le début du mois d’août. Aussi faut-il signaler que Soro Guillaume a demandé de toute urgence au président Bédié la mise en place d’un «conseil de transition pour aboutir à des élections dignes de la Côte d’Ivoire».