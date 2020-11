Côte d’Ivoire : «Nous allons les semaines et jours à venir, nous téléphoner et…», la  réaction de Henri Bédié qui étonne l’opposition

Le Président Alassane Ouattara vainqueur de l’élection présidentielle du 31 octobre dernier et Henri Konan Bédié Président du PDCI-RDA qui a boycotté le scrutin se sont rencontrés ce mercredi 11 novembre 2020 au golf hôtel dans la commune Cocody à Abidjan dans le cadre du dialogue politique pour un retour à la paix et au vivre ensemble après l’élection.

Le Président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié qui avait exigé des conditions avant sa rencontre avec le Président Alassane Ouattara a fini par accepter le dialogue. Depuis un peu plus d’un an, ils ne s’étaient plus rencontrés

Alors que l’opposition s’attendait à ce que Bédié annonce que le Président Alassane Ouattara a accepté de réorganiser l’élection, le Président du PDCI-RDA, Monsieur Henri Konan Bédié a déclaré suite à sa rencontre avec Alassane Ouattara qu’ils vont poursuivre le dialogue afin que la Côte d’Ivoire redevienne comme avant.

«Nous allons les semaines et jours à venir, nous téléphoner et nous rencontrer, afin que le pays soit ce qu’il était avant.» Déclare Bédié.

Rappelons que le Président Alassane Ouattara après la confirmation de sa réélection a souhaité rencontrer le Président du PDCI-RDA Henri Konan Bédié dans un bref, c’est désormais chose accomplie. La Côte d’Ivoire pourra retrouver le chemin de la paix.