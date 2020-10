Côte d’Ivoire : «Moi, coucher avec un homme pour 20 millions de FCFA?», explique Eudoxie Yao

A chacune de ses sorties, l’épouse d’Emmanuel Macron abore un look singulier. Elle brille par son style vestimentaire sur mesure.

Un assemblage minitieux entre la haute couture et des tenues des plus classiques qui soit. Entre «Madame-tout-le-monde» et la modeuse aguerrie qu’elle est.



Du tee-shirt blanc des plus banals sur un jean slim d’un ton foncé comme elle les aime. Elle est d’une allure des plus décontractées qu’elle sait twister par une de ses pièces favorites de grand créateur : sa veste de blazer à carreaux tendance signée Alexandre Vauthier.

Une veste de blazer à épaulettes, croisée et cintrée, agrémentée de gros boutons dorés qu’elle a soigneusement laissée ouverte et qui dévoile ainsi un gilet d’homme ! Rien de plus original !