Michel Bohiri : « Depuis 10 ans, je souffre de diabète et d’hypertension artérielle… »

L’artiste ivoirien Sre Jean Ariel, plus connu sous le nom d’Ariel Sheney, a été révélé au grand public vers l’année 2013 par le big boss de la Yorogang, feu Ange Didier Houon alias DJ Arafat.

Carmen Sama : l’ex femme de DJ Arafat s’affiche en mini robe et dévoile ses jolies jambes !

Charlotte Dipanda : la chanteuse en couple avec Singuila (vidéo)

Ayant débuté sa carrière au sein du label du Daishikan en tant qu’arrangeur, le jeune prodige va très rapidement se mettre à la chanson. Il enchaîne de nombreux titres tels que «Laisse-moi le Kplo», «Chimanbilu», «Kadigbeu» et bien d’autres, très appréciés par les mélomanes du Couper-décaler.

Adulé des fans d’Arafat Dj, Ariel Sheney portera l’étiquette de Premier ministre de la Yorogang, c’est-à-dire le numéro 2 du label, après bien entendu Le Yôrôbô. Mais contre toute attente, Ariel va se séparer d’avec son mentor en 2017. Dans une émission télé récemment réalisée au Burkina Faso, Ariel Sheney est revenu sur cette fameuse séparation d’avec Arafat DJ.

Contrairement aux spéculations affirmant que c’est lui qui a décidé de quitter la Yorogang. Selon Afrique-sur7, le petit nouchi d’Abobo a fait savoir que c’est plutôt Dj Arafat qui l’a éjecté de son label. Et il en a donné la raison.

«Arafat s’est séparé de moi parce que j’ai refusé de signer un contrat de 5 ans qui m’accablait et qui me mettait dans une position où je n’allais pas pouvoir chanter des chansons comme ‘’Amina ‘’… Le seul problème, c’était ce contrat», a-t-il indiqué.

Puis d’ajouter: «Ce que moi je demandais, c’était qu’il revienne de sa tournée dans laquelle il était, et qu’on s’asseye pour échanger de vive voix. C’était quand même un contrat de 5 ans, et un tel contrat ne se signe pas du pôle nord au pôle sud … Il fallait en discuter parce que l’enfant quand même a grandi et il a une petite famille qu’il est tenu de gérer. Donc il fallait bien faire les choses, et il fallait que papa ait une oreille attentive pour écouter ce que l’enfant avait à dire. Et ça n’a pas été le cas, et à ma grande surprise, j’ai été éjecté de la Yorogang à cause de ce contrat», a regretté Ariel Sheney.