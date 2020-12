Côte d’Ivoire – Meiway : sa fille Sarah révèle ce que son père lui a dit le jour de son Mariage

Dans un entretien accordée à Vibe Radio, la fille chanteuse du Génie de Kpalezo, Lyn Mary livre ce que son père Meiway venu spécialement en Côte d’Ivoire pour l’heureux événement, lui a dit le jour de son mariage à Bassam:

«Evidemment que j’étais heureuse et comblée de joie, surtout quand on est sûr de son choix. C’est l’homme de ma vie, mon cadeau du ciel. Et avoir à ses côtés son père ce moment important qui te conduit devant le maire, c’est inexplicable. Au mariage, Papa était heureux. C’est l’émotion d’un père qui s’apprête à donner sa fille en mariage. J’ai toujours voulu honorer mes parents. A la cérémonie, mon père m’a dit qu’il était très fier de moi».

A la question de savoir si elle va poursuivre l’aventure musicale après le mariage, voici la réponse de la chanteuse gospel, auteure du disque «YESHUA» : «Bien sûr que l’aventure musicale continue, je continue de chanter (rire). J’ai sorti un single, featuring, le 1er décembre dernier avec Will Of God, en attendant de nouvelles perspectives musicales pour l’année 2021», a dit Sarah Mary-Lyn Ehui dite Lyn Mary.